Великий Новгород, 20 февраля, 2017, 18:30 — ИА Регнум. При строительстве скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург (М-11) в Маловишерском районе Новгородской области подрядчик, ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», незаконно заасфальтировал земельный участок сельскохозяйственного назначения и разместил на нём вахтовый посёлок: 20 вагончиков для проживания и две асфальтобетонные установки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, эти нарушения выявила прокуратура Маловишерского района и внесла главе Бургинского сельского поселения представление — виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Роман Франц Траса М11

Кроме того, эту же компанию по итогам прокурорских проверок оштрафовали в общей сложности на 500 тысяч рублей за нарушения природоохранного законодательства: на 400 тысяч рублей — за невыполнения требований Россельхознадзора по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и ещё на 100 тыс. рублей за накопление бытовых отходов на земельном участке, арендуемом для размещения вахтового посёлка.

Напомним, в Новгородской области скоростная трасса М-11 пройдёт по территориям четырёх районов — Окуловского, Новгородского, Маловишерского и Чудовского. В ходе строительства магистрали только за 2016 год прокуратура выявила более 300 нарушений законодательства, возбуждено два уголовных дела по фактам незаконных рубок леса.