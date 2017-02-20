Тула, 20 февраля, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Около 38 млн рублей было похищено на тульских предприятиях ВПК в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Такие данные прокурор Тульской области Александр Козлов привел на встрече с журналистами и общественностью 20 февраля.

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«В связи с хищением более 38 млн рублей в рамках гособоронзаказа возбуждено четыре уголовных дела. Девять должностных лиц привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 330 тыс. рублей», — цитирует Козлова «Интерфакс».

Прокурор также сообщил, что завышение цен на поставку оборудования на предприятия ОПК в регионе составило более 41 млн рублей.

«Активизирован надзор за исполнением законодательства в оборонно-промышленном комплексе. В результате удалось укрепить государственную дисциплину при выполнении оборонного заказа, пресечь случаи нецелевого использования бюджетных средств», — сказал прокурор.

В Тульской области в общей сложности работает 25 предприятий оборонно-промышленного комплекса, по данным на 2013 год, в этот отрасли работали около 30 тыс. человек.