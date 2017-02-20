Пномпень, 20 февраля, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Правительство Камбоджи одобрило два проекта, которые предусматривают развитие электроэнергетической системы страны, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, сообщает 20 февраля Khmer Times.

Nikin Kovilakath Королевский дворец в Пномпене, Камбоджа

Запланировано строительство 200-километровой линии электропередач от ГЭС в юго-западной провинции Кахконг до Пномпеня, столицы Камбоджи. Стоимость проекта составит $136 млн.

Также будет построена ТЭС в провинции Преа-Сианук. Ее мощность составит 135 МВт. Сумма инвестиций во второй проект достигает $250 млн.

Реализация проектов должна быть завершена к 2019 году.

Развитие электроэнергетической системы страны будет стимулировать рост национальной экономики за счет удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, заявил старший советник Верховного Национального экономического совета Калян Мей.

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен надеется, что реализация данных проектов предоставит малообеспеченным гражданам страны возможность получить доступ к дешевой электроэнергии по всей стране.

Напомним, цены на электроэнергию в Камбодже являются одними из самых высоких в регионе. Самые дешевые тарифы на электроэнергию варьируются от $0,11 до $0,27 за кВт⋅час.