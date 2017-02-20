Псков, 20 февраля, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Плата за проезд в автобусах Пскова с 1 марта 2017 года повысится с 20 до 23 рублей при оплате наличными, по электронной пластиковой карте проезд будет стоить 22 рубля. Как сообщают «Вести — Псков», об этом сегодня, 20 февраля, заявили генеральный директор предприятия-перевозчика «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт и первый заместитель председателя транспортного комитета Псковской области Игорь Сильченков.

User 699 Псковские автобусы

Электронные карты для проезда в псковских автобусах поступят в продажу 1 марта. Параллельно с ними будут действовать и привычные, бумажные проездные билеты, в том числе льготные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последний раз стоимость проезда в автобусах Пскова пересматривалась в декабре 2014 года.

Ранее предполагалось повысить плату за проезд в городском общественном транспорте Пскова уже в феврале.