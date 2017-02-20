Москва, 20 февраля, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Минкульт систематически игнорирует мнение профессионального сообщества. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 февраля заявила директор Российской книжной палаты — филиала ИТАР-ТАСС Елена Ногина на круглом столе «Какие библиотеки нужны России? К чему может привести слияние РГБ и РНБ?».

Советский плакат

«Главный лозунг для нас — чиновники, услышьте, наконец, профессионалов! Сейчас мы говорим о двух национальных библиотеках — абсурд понятен. Но в 2016 году в июне принимается закон об обязательном экземпляре и об электронной форме, которую присылают в Российскую государственную библиотеку, в Российскую книжную палату», — заявила Ногина.

«Это же тоже закон, который абсолютно не продуман! Рабочие группы библиотечного сообщества и издательства — сколько делали замечаний по поводу этого закона…» — подчеркнула она.

Комментируя аргументы об экономии в связи с формированием электронного каталога, объединения электронных ресурсов, эксперт подчеркнула, что «огромная ошибка думать, что соединить два электронных каталога РГБ и РНБ — простая проблема».

«Сводный каталог — это проблема из проблем. Потому что, даже считая, что каждый библиограф и в РНБ, и РГБ огромный специалист… Это действительно так, но мы прекрасно знаем, что когда вы создаёте библиографическую запись, она очень часто не совпадает друг с другом. Не потому, что кто-то сделал плохо, а потому что ГОСТ разрешает некоторые изменения», — указал Ногина.

«Соединить два каталога — проблема из проблем. Это огромные деньги», — подчеркнула она.

Напомним, что 20 февраля в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол, в ходе которого участники обсудили угрозы, которые таит в себе консолидация информационных ресурсов национальных библиотек, а также о государственной и региональной политике в области организации библиотечного дела.