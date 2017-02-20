Нижний Новгород, 20 февраля, 2017, 17:59 — ИА Регнум. В Нижегородской области 31-летний житель Сергача осужден за то, что напал на полицейского и оторвал ему погон. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Виталий Аньков Погоны сотрудника МВД

По данным следствия, в октябре 2016 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в отделение полиции за совершение мелкого хулиганства. Находясь в фойе отделения полиции, молодой мужчина стал бить ногами по столам. Когда полицейский сделал ему замечание и потребовал прекратить противоправные действия, дебошир схватил стража порядка за погон и оторвал его.

После этого, не реагируя на требования о прекращении противоправных действий, он ударил полицейского ногой в бедро.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина полностью признал и раскаялся. Ранее он не судим, имеет место работы, на иждивении у него находится трое малолетних детей.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.