Тверь, 20 февраля, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Новая школа на 560 мест появится в микрорайоне «Юность» Твери — строительство обещают начать в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства 20 февраля по итогам оперативного совещания у губернатора. Сдать новую школу в эксплуатацию планируется уже в декабре текущего года.

Светлана Иванова ИА REGNUM День знаний

Новая школа появится с действующей школой №50. Помимо собственно школьных классов, в здании разместятся и группы для дошкольников — на 80 мест. Кроме того, у нового здания будут предусмотрены и парковочные места, что позволит избежать заторов в районе школы.

Новое учреждение позволит сократить очередность в детсады, а также продвинуться в решении задачи ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях.

Контроль за ходом работ по строительству будет вестись с помощью видеокамер, установленных на стройплощадке.

На строительство школы Тверская область получит федеральную субсидию в размере 275,9 млн рублей. Соответствующее соглашение уже подписано между правительством региона и министерством образования и науки РФ. Из бюджета региона софинансирование составит 349,1 млн рублей.

Добавим, что сегодня в Твери во вторую смену учатся около восьми тысяч школьников. Чтобы окончательно перейти на обучение в одну смену, до 2025 года в областном центре планируется построить четыре современных здания школ.

Федеральная программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» реализуется в два этапа. На первом (2016−2020 годы) планируется перевести учащихся 1−4-х классов и 10−11-х (12-х) классов на обучение в одну смену. На втором этапе (2021−2025 годы) на односменный режим перейдут учащиеся 5−9-х классов, а также будет проведен ремонт зданий с износом 50% и выше. Участие Тверской области в федеральной программе глава региона Игорь Руденя обсуждал в мае 2016 года на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Тогда губернатор рассказал о планах по строительству школ в областном центре, где особенно остро стоит вопрос о необходимости ликвидации второй смены обучения.