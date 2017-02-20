Москва, 20 февраля, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Эта тема стала предметом обсуждения в беседе зампреда Центризбиркома Николая Булаева с руководителем регионального исполкома Партии в Саратовской области Александром Матутиным в ходе семинара «Единой России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Николай Булаев напомнил, что подобная просьба ранее была озвучена губернатором региона, когда он был в избирательной комиссии, а также соответствующее обращение поступало от секретаря Генсовета Партии Сергея Неверова.

«Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. У нас на всю страну 5 800 КОИБов — на более, чем 90 тысяч участков. Мы перераспределяли на эту избирательную кампанию КОИБы между отдельными регионами и даже по отдельным округам, где была высокая конкуренция. Ведь она могла перерасти в претензии кандидатов друг к другу и к избиркому, либо в большой скандал. И такие скандалы были, — напомнил он, отметив, что в настоящее время рассматривается вопрос о приобретении дополнительных КОИБов. — Сегодня в закупке участвуют Москва и Московская область. И мы предлагаем другим регионам также принять участие в их приобретении».

Напомним, в 2016 году перед началом Единого дня голосования Алтаю, Архангельску и некоторым округам Москвы были выданы дополнительные КОИБы за счет других регионов.

«В результате мы не имели ни одной жалобы. Я считаю, что в этом плане КОИБы выполняют свою функцию. Что касается Саратова, мы такой вариант рассматриваем и уверен, что найдем решение», — заключил Николай Булаев.

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