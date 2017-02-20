Анкара, 20 февраля, 2017, 17:52 — ИА Регнум. В 2018 году на вооружение ВВС Турции поступит новый легкий штурмовик Hurkus-C, сообщает Минобороны Турции на своей официальной Twitter-странице.

Легкий штурмовик Hurkus-С

Самолет разработан компанией Turkish Aerospace Industries (TAI). В данный момент ВВС Турции не имеют легких штурмовиков.

Hurkus-C способен нести 1,5 тонны боевой нагрузки. Самолет будет вооружаться управляемыми и неуправляемыми бомбами и ракетами, а также сможет нести разведывательный модуль.

Самолет создан на основе учебно-тренировочных машин. Hurkus-С оснащен турбовинтовым двигателем PT6A-68T мощностью 1600 л. с. и может летать со скоростью до 574 км/ч на высотах свыше 10 км.

Планируется использование штурмовика Hurkus-C для огневой поддержки пехотных и танковых подразделений.

Министерство обороны Турции заявляет о планах создания на его основе боевого самолета для службы береговой охраны.