Оренбург, 20 февраля, 2017, 17:53 — ИА Регнум. В Оренбурге во второй половине 20 февраля с крыши Торгово-развлекательного центра «Север» произошел сход снега, частично попав на четырехмесячного ребенка. Малыш находился на руках у мамы, стоящей рядом со зданием. В результате мальчик доставлен в больницу для осмотра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

Опасность

В следственных органах также отметили, что сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, в ближайшее время он будет выписан из больницы.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

В следственных органах обратили особое внимание на то, что в последнее время имеются случаи травмирования и гибели людей по причине преступной халатности и безответственности сотрудников служб, в обязанности которых входит поддержание в надлежащем состоянии территорий населенных пунктов и коммунального хозяйства в целом. За подобные преступления уголовным законом в зависимости от тяжести последствий предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

Напомним, одним из громких случаев, когда в регионе от падения ледяной глыбы с кровли здания пострадали дети, стал случай в Бугуруслане в марте 2016 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на двух братьев (шести и девяти лет) неожиданно рухнула снежно-ледяная масса с кровли жилого дома, когда ребята проходили мимо многоэтажки. Мальчики получили телесные повреждения: у старшего медики констатировали легкие травмы, младший получил тяжелые увечья. Приговором суда первой инстанции в мае 2016 года директор управляющей компании привлечен к уголовной ответственности по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее тяжкий вред здоровью человека» в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей. В начале 2017 года в пользу мальчиков с ООО «Жилкомсервис» в качестве компенсации морального вреда взыскано 440 тыс. рублей.

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