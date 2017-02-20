Тбилиси, 20 февраля, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Тбилисский апелляционный суд сегодня, 20 февраля, вынес решение, на основании которого осужденные несколько лет назад за убийство финансового директора компании «AES-Теласи» (так называлась тогда тбилисская энергораспределительная компания «Теласи») Николоза Ломинадзе лица были оправданы.

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По информации Главной прокуратуры Грузии, суд учел и полностью разделил представленные прокуратурой доказательства, которые были добыты в ходе повторного расследования дела об убийстве Ломинадзе, и подтвердил, что осужденные за это убийство лица данного преступления не совершали.

На основании решения суда отбывавшие наказание по этому делу Ника Чемия и Георгий Гвичиани были освобождены из зала суда. Суд признал их, а также осужденных по этому же делу Автандила Херкеладзе, Георгия Папачашвили и Нодара Гвичиани невиновными в этом конкретном преступлении.

Прокуратура отмечает, что в тот период, 11 лет назад, расследование факта убийства Николоза Ломинадзе проводило министерство внутренних дел, а, так как в раскрытии этого дела были заинтересованы высокопоставленные государственные чиновники, во время расследования был искусственно создан целый ряд уличающих доказательств.

Главная прокуратура Грузии возобновила расследование этого дела в 2013 году на основании заявления адвоката Георгия Гвичиани. В ходе повторного расследования были выявлены обстоятельства, которые создавали отличную от созданной прежним следствием картину. Прокуратура допросила новых свидетелей, изучила материалы дела и нашла доказательства, которые исключали вину лиц, осужденных на убийство Николоза Ломинадзе.

Финансовый директор компании «AES-Теласи» Николоз Ломинадзе был убит в 2002 году, а о раскрытии его убийства прокуратура сообщила в 2006 году и привлекла к ответственности бывшего финансового менеджера этой компании, занимавшего в тот период должность гендиректора АО «Тбилгаз» Георгия Гвичиани, как заказчика преступления, Нодара Гвичиани как посредника, Нику Чемия, Автандила Херкеладзе и Георгия Папачашвили как исполнителей. Нодар Гвичиани на основании процессуального соглашения был освобожден от заключения, Херкеладзе был осужден на 8 лет лишения свободы, а Папачашвили присудили 5 лет условно. Георгий Гвичиани и Ника Чемия признавать вину отказались и были осуждены на пожизненное заключение, которое в дальнейшем заменили на 20 лет лишения свободы.

В настоящее время Главная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью установления и задержания истинных убийц Николоза Ломинадзе, а также проводит расследование по фактам возможного превышения служебных полномочий бывшими чиновниками.

Сам Гвичиани после освобождения заявил журналистам, что одиннадцать лет назад его задержали по указанию высокопоставленных чиновников, но имен и фамилий уточнять не стал. А адвокат Гвичиани и Чемия Ирма Чкадуа сообщила журналистам, что в свое время обвинителем по делу об убийстве Николоза Ломинадзе выступал нынешний главный прокурор Ираклий Шотадзе. Нынешнее решение суда и соответствующее заявление прокуратуры адвокат расценила как признание Ираклием Шотадзе совершенной одиннадцать лет назад ошибки.