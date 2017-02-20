Челябинск, 20 февраля, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла конфликт с вице-губернатором Челябинской области Русланом Гаттаровым на борту самолёта. «Никакой конфликтной ситуации на борту «Аэрофлота» не было», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе перевозчика.

В самолете

«История была преувеличена в СМИ, а сами бортпроводники с прессой не общались. С просьбой поднять спинки кресел командир ВС обратился ко всем пассажирам, фамилии не назывались», — пояснили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одно из местных СМИ заявило, что 13 февраля у вице-губернатора якобы возник конфликт с бортпроводником в аэропорту «Шереметьево» на борту самолёта Москва — Челябинск. Издание Ura.Ru поведало общественности, что в салоне бизнес-класса чиновник якобы не стал приводить спинку кресла в вертикальное положение. По его словам, он попросил стюарда сделать это позднее, так как лечит травму спины. Сотрудник авиакомпании сообщил об этом командиру корабля, который объявил по громкой связи, что пока пассажир не поднимет спинку кресла, самолёт не полетит, уверяет издание. И затем чиновник выполнил требование экипажа.

При этом издание ссылается на слова самого стюарда. Между тем, как следует из сообщения авиакомпании, никто из бортпроводников не общался с прессой по данному поводу.

В пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области, которое курирует Гаттаров, тогда подтвердили факт инцидента, при этом отметив, что вице-губернатор не отказывался поднять спинку кресла, из-за боли в спине он попросил сделать это чуть позднее. «В подобных случаях бортпроводники идут навстречу, но здесь стюард отреагировал эмоционально и пожаловался пилоту», — пояснила руководитель пресс-службы Минэкономразвития Кристина Барсегян.

Один из пассажиров, летевших тем же рейсом, Ильдар Чуракаев, также сообщил, что не слышал, чтобы произошло что-то особенное: «Я летел не в бизнесе, но все информационные оповещения были в стандартном режиме. В общем никаких неудобств не было», — написал он в социальной сети Facebook.