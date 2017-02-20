Рига, 20 февраля, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс в связи с произошедшей 17 февраля в аэропорту «Рига» чрезвычайной ситуацией, когда самолет российской авиакомпании Vim Airlines сошел с взлетной полосы, сообщает LETA. Агентство гражданской авиации признало это серьезным инцидентом.

Sergey Korovkin 84 Airbus A319-111 авиакомпании Vim Airlines

Как заявила представитель Государственной полиции Илзе Юревича, процесс начат по факту случившегося, в связи с возможным нарушением правил эксплуатации воздушного судна. Подозреваемых нет, однако соответствующая статья Уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 февраля самолет Vim Airlines перед взлетом сошел с ВПП. Взлетно-посадочная полоса была закрыта на два часа, проводилось ее техническое обследование. Никто из находившихся в самолете 40 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал. В самолете находились хоккеисты команды КХЛ «Лада».