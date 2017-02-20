Йошкар-Ола, 20 февраля, 2017, 17:41 — ИА Регнум. В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении серии изнасилований несовершеннолетних девочек, сообщили ИА REGNUM в СК РФ.

Насилие

По данным следствия, в ноябре 2015 года в интернете мужчина познакомился с 12-летней девочкой, пообещал ей работу и пригласил на встречу. Девочка позвала с собой 14-летнюю подругу. Вместе они приехали к условленному месту, откуда злоумышленник перевез их на автомашине в безлюдное место. Там, применяя насилие, душил, угрожал убийством и совершил в отношении младшей из девочек действия сексуального характера. После этого он изнасиловал старшую из девочек. При этом она говорила насильнику, что ей нет 14 лет.

Спустя несколько дней злоумышленник аналогичным образом выманил для встречи 15-летнюю девушку. Угрожая ей убийством, он изнасиловал девушку и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

В апреле 2016 года мужчина вновь познакомился с 13-летней девочкой, пообещал ей работу и пригласил на встречу. После встречи он привел ее в дачный домик, где душил, угрожал убийством, совершил в отношении нее действия сексуального характера, а затем изнасиловал.

Ранее мужчина уже был судим за изнасилование.

Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» — 3 эпизода), ч. 5 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, в отношении несовершеннолетней»), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством в отношении несовершеннолетней»), ч. 5 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

По уголовному делу были назначены и проведены 10 судебно-медицинских, 5 судебно-биологических, 2 генетические, 4 судебно-психиатрические, 2 химические и трассологическая экспертизы. В рамках расследования допрошено 19 свидетелей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.