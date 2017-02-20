Москва, 20 февраля, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Внедрение информационных технологий в сфере библиотековедения в том виде, как это предлагается ныне реформаторами из Минкульта, давно продемонстрировало собственную ограниченность. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 февраля заявил кандидат педагогических наук, президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, заместитель председателя Межправительственного Совета и председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгений Кузьмин на круглом столе «Какие библиотеки нужны России? К чему может привести слияние РГБ и РНБ?».

Пересмешникъ Главное здание Россий национальной библиотеки в Санкт-Перербурге

«Насаждается абсолютно порочная идеология, которая повторяет зады западного библиотековедения и зады — не могу даже сказать неолиберальных теорий, хотя это тоже есть, — а зады рекламы всей информационной сферы, всех информационных услуг, которые транслировали оголтело и массированно руководители корпораций, которые производят информационные технологии», — заявил Кузьмин.

«Мы сегодня абсолютно видим ограниченность и неиспользуемость в полной мере всех этих информационных ресурсов», — подчеркнул он.

Ученый подчеркнул, что разговоры о дороговизне хранения и необходимости интеграции информационных ресурсов часто представляют собой «смесь глупости и трюизмов» — какие-то ресурсы интегрировать надо, но сделать это полностью невозможно, затратно и не нужно.

По его словам, сейчас в письмах и ленинградских ученых, и московских ученых, в связи с тенденцией переориентации двух национальных библиотек на электронные версии, часто указывается опасность и вредность подобных радикальных инициатив по «модернизации» библиотек — так, с электронными материалами в качестве основных отказывают работать филологи и другие ученые, работающие с текстом.

Хуже того, исследования в области чтения, психологии и физиологии показывают, что это чтение ущербно в сравнении с чтением на бумаге. «Работают совершенно разные рецепторы и совершенно разные нейроны. Это приводит к деградации и сужению потенциальных творческих способностей и ребенка, и взрослого», — подчеркнул Кузьмин.

По его мнению, сейчас наблюдается непонимание сущности развития культуры, библиотечного дела и книжной культуры как в Минкульте, так и в руководстве обеих библиотек.

«Откуда это идет? Это ведь не предложение экономистов-либералов, которых все ругают. Это было предложено изнутри культурной среды — директорами двух библиотек национальных, которые по определению должны говорить правительству, что нужно делать в интересах развития библиотек вообще, в интересах развития книжной культуры, в интересах сохранения и сбережения этих символов, свидетельствующих о величии российской цивилизации», — продолжил он.

Напомним, что 20 февраля в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол, в ходе которого участники обсудили угрозы, которые таит в себе консолидация информационных ресурсов национальных библиотек.