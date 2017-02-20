Нейпьидо, 20 февраля, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Около 1 тыс. мусульман рохинджа вернулись из Бангладеш в бирманский штат Ракхайн, сообщает 20 февраля Associated Press.

European Commission DG ECHO Рохинджа

Беженцы направились обратно в штат Ракхайн в надежде воссоединиться со своими семьями, однако все еще опасаются притеснений со стороны буддистского большинства Мьянмы, заявил представитель беженцев рохинджа Ко Ко Линн.

Напомним, на прошлой неделе власти Мьянмы заявили, что завершили военную операцию в штате Ракхайн по поиску боевиков. Операция в штате Ракхайн началась в октябре прошлого года, когда около 200 неизвестных напали на пограничные посты Мьянмы. Власти Мьянмы подозревают, что в нападении могли принимать участие мусульмане рохинджа и иностранные боевики.

Около 70 тыс. беженцев покинули Ракхайн и направились в Бангладеш, еще около 20 тыс. беженцев переехали в другие регионы Мьянмы.