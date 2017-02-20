Петропавловск-Камчатский, 20 февраля, 2017, 17:28 — ИА Регнум. На вооружение камчатской авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота поступил арктический транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВА, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВА

Новая машина будет выполнять задачи в арктической зоне ответственности Тихоокеанского флота России. Транспортно-штурмовой Ми-8АМТШ-ВА отличается конструктивными особенностями, позволяющими работать при низких температурах.

Вертолет имеет специальную теплоизоляцию, системы обогрева, теплоизоляционные шторы, средства разогрева горячих пайков и воды.

Машина оснащена не имеющей аналогов системой запуска двигателей при низких температурах до —60°С при безангарном базировании машины, а также пилотажно-навигационными системами, позволяющими в автоматическом режиме летать по заранее проложенному маршруту.

Оснащенный дополнительными баками вертолет способен летать на дальность более 1,4 тысячи км на протяжении более семи часов.