Ярославль, 20 февраля, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Прокуратура города Ярославля подала иск к мэрии города в Кировский районный суд с требованием об исполнении предписаний прокуратуры. Об этом корреспонднету ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Yarprok.ru Прокуратура

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях и установила, что к особо охраняемой природной территории местного значения города Ярославля отнесен природный ландшафт в месте слияния рек Толгоболки и Волги площадью более 41 гектара.

Ярославцы там гуляют и отдыхают, однако в нарушение требований Земельного кодекса РФ, Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» границы природного ландшафта в месте слияния р. Толгоболки и р. Волги не установлены, сведения о них в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют, границы особо охраняемой природной территории аншлагами на местности не обозначены.

Отсутствие сведений о границах приводит к нарушению гражданами режима особой охраны территории — идет захламление, передвижение на транспортных средствах.

По указанным фактам нарушения закона прокуратурой города в адрес первого заместителя мэра Ярославля 21.07.2016 года было внесено представление об их устранении, которое рассмотрено и признано обоснованным. Однако до настоящего времени кадастровые работы не проведены, аншлаги не установлены. Данные работы не запланированы и на 2017 год.

По результатам проверки заместителем прокурора города направлено исковое заявление в Кировский районный суд Ярославля в защиту интересов неопределенного круга лиц о возложении обязанности на мэрию города Ярославля обязанности по выполнению вышеуказанных работ в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.