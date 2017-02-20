Мэрия Ярославля проигнорировала представление прокуратуры
Ярославль, 20 февраля, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Прокуратура города Ярославля подала иск к мэрии города в Кировский районный суд с требованием об исполнении предписаний прокуратуры. Об этом корреспонднету ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Прокуратура провела проверку исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях и установила, что к особо охраняемой природной территории местного значения города Ярославля отнесен природный ландшафт в месте слияния рек Толгоболки и Волги площадью более 41 гектара.
Ярославцы там гуляют и отдыхают, однако в нарушение требований Земельного кодекса РФ, Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» границы природного ландшафта в месте слияния р. Толгоболки и р. Волги не установлены, сведения о них в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют, границы особо охраняемой природной территории аншлагами на местности не обозначены.
Отсутствие сведений о границах приводит к нарушению гражданами режима особой охраны территории — идет захламление, передвижение на транспортных средствах.
По указанным фактам нарушения закона прокуратурой города в адрес первого заместителя мэра Ярославля
По результатам проверки заместителем прокурора города направлено исковое заявление в Кировский районный суд Ярославля в защиту интересов неопределенного круга лиц о возложении обязанности на мэрию города Ярославля обязанности по выполнению вышеуказанных работ в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.