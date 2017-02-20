Чебоксары, 20 февраля, 2017, 17:05 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего преподавателя Чувашского государственного университета и его брата, которым инкриминировалось получение взятки и посредничество во взяточничестве. Пострадавшими по делу проходили более 80 студентов, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Следствием и Московским районным судом города Чебоксары установлено, утром 6 июня 2016 года в Чебоксарах младший брат преподавателя вуза получил 43,5 тыс. рублей от 85-ти студентов для передачи в качестве взятки за проставление зачета без фактической его сдачи. «Затем преподаватель, желая увеличить сумму незаконного вознаграждения, попросил брата потребовать от обучающихся дополнительную сумму денег. После получения от студентов очередных 25,5 тыс. рублей действия злоумышленников были пресечены сотрудниками управления МВД России по городу Чебоксары и следователями СКР», — сказал Олег Дмитриев.

Причастность к преступлениям подтверждается показаниями злоумышленников, свидетелей и результатами проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки) и ч.2 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Суд назначил наказание бывшего преподавателя вуза 2,76 млн рублей штрафа, его брату — 1,725 млн рублей штрафа. Кроме того, экс-педагог на 2 года лишен права заниматься преподавательской деятельностью. Приговор суда не вступил в законную силу.

Помимо этого, в Чувашский государственный университет внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Напомним, в Чувашии стали чаще брать взятки. Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году число коррупционных преступлений снизилось (по сравнению с 2015 годом личество возбуждённых дел уменьшилось с 322 до 241 дел), но при этом втрое вырос установленный следствием ущерб (с 28,7 млн до 87 млн рублей). Изменилась и структура коррупционных преступлений: на первом месте по числу дел — взяточничество, которое было в 2015 году на второй позиции. Число преступлений этой направленности возросло с 47 до 54.