Абу-Даби, 20 февраля, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Два фрегата типа «Гепард-3.9» будут поставлены Россией военно-морскому флоту Вьетнама в 2017 году, сообщил журналистам гендиректор Зеленодольского Судостроительного завода Ренат Мистахов.

Многоцелевой фрегат типа «Гепард-3.9»

На выставке вооружений IDEX-2017 Ренат Мистахов заявил, что первые два корабля этого типа Вьетнам закупил в 2011—2012 году. Вторая пара кораблей этого типа проходит испытания и будет передана вьетнамским заказчикам не позднее середины 2017 года.

Ранее Зеленодольский судостроительный завод имени А.М. Горького планировал отправку третьего «Гепарда» во Вьетнам в августе, а четвертого — в сентябре 2016 года.

В настоящее время обсуждается вопрос постройки в Зеленодольске еще двух таких кораблей для военно-морского флота Вьетнама.

Фрегаты типа «Гепард-3.9» имеют водоизмещение 2200 тонн. Они оснащены ракетно-артиллерийскими, противолодочными и радиотехническими системами вооружения, минным и противодиверсионным оружием.

Корабли предназначены для сбора информации о надводной и подводной обстановке, устройства минных заграждений, решения конвойных задач, пограничного патрулирования и спасательных операций.