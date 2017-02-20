Москва, 20 февраля, 2017, 16:52 — ИА Регнум. В нынешних условиях кризисного состояния библиотечной науки и образования и слабости государственной системы управления библиотечными делами необходима идейно-нравственная консолидация библиотечно-библиографических профессий. В связи с этим необходимо начать работу по подготовке Всероссийского библиотечно-библиографического съезда. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 февраля заявил доктор педагогических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры Аркадий Соколов на круглом столе «Какие библиотеки нужны России? К чему может привести слияние РГБ и РНБ?».

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«Мы полагаем актуальным начать работу по подготовке Всероссийского библиотечно-библиографического съезда — съезда, посвященного обсуждению основных проблем библиотечной отрасли в 21-м веке», — заявил Соколов.

По его мнению, на Всероссийском съезде необходимо осмыслить перспективы роботизации библиотечно-библиографической профессии, включив в повестку дня образовательные проблемы в связи с кризисом библиотечно-информационной школы среднего библиотечного образования, которое сейчас вытесняется в область заочного обучения.

В 2015 году Агентством стратегических инициатив и Московской школой управления Сколково был опубликован «Атлас новых профессий», указал профессор. Среди профессий пенсионеров, которые в период до 2020 года будут заменены роботами, компьютерными программами и другими автоматическими решениями, назывались в том числе профессии бухгалтера, статистика, корректора, турагента, архивариуса и библиотекаря.

«Таким образом, в библиотеке будущего функции комплектаторов, систематизаторов, библиографов, работников абонемента и прочих библиотекарей будут выполнять интеллектуальные роботы, а библиотечные информационные учебные заведения перепрофилируются в цеха по массовому производству библиотечной робототехники», — пояснил Соколов.

Кроме того, коллективного рассмотрения требуют многие научные проблемы в области книговедения, документоведения и других смежных дисциплин. «Перспективы их интеграции и дифференциации в современной системе гуманитарных, общественных, технических наук. Тут очень много проблем, о которых мы только иногда вспоминаем, но вплотную не занимаемся вообще», — констатировал профессор.

Требуется в повестку съезда внести и несколько важнейших вопросов, связанных с недавними инициативами Минкульта. Так, распоряжением правительства РФ 26 января 2017 года были внесены изменения в нормативы библиотечных услуг. «Теперь в субъектах федерации, муниципальных районах, городских и сельских поселениях наряду с универсальными, детскими, общедоступными библиотеками и библиотеками для инвалидов по зрению предусмотрены еще одна-две точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам», — указал Соколов.

«Много вопросов возникает. Где размещаться будут эти нормативные точки доступа? В существующих библиотеках, в досуговых центрах, в университетах, может быть, в гипермаркетах? Кто будет создавать и обслуживать эти точки доступа? И как всероссийская сеть будет согласована с библиотечными книжными фондами? Ведь всякая книга — полнотекстовый информационный ресурс. Поэтому требуется Всероссийский профессиональный совет, чтобы понять, о чем идет речь: о революционной перестройке книжных коммуникаций или авантюре», — подчеркнул ученый.

Кроме того, приказом Минобрнауки от 15 июня 2016 года утверждена Концепция развития информационно-библиотечных центров, что ставит заново вопрос о библиотечной педагогике — сотрудниками данных учреждений станут педагоги-библиотекари, деятельность которых должна носить не обслуживающий, а образовательно-воспитательный характер, который имеет ключевое значение для личностного формирования учащихся.

Всероссийский библиотечный съезд должен продемонстрировать, что для развития культуры требуется не жёстко иерархическая организация, а общественно-государственная система кооперации и координации, призвал Соколов.

«Библиотечно-библиографический съезд нужен для того, чтобы объяснить русским людям и властным структурам, что без книжного чтения, без библиографии и без библиотек в Российском государстве возможны, конечно, торговля природными ресурсами и рынок народных промыслов, но не общество знания», — подчеркнул он.

20 февраля в пресс-центре состоялся круглый стол, в ходе которого участники обсудили сложившуюся ситуацию с Российской государственной и Российской национальной библиотеками, те необходимые меры, которые должны содействовать развитию российских библиотек, предусмотренному «Основами государственной культурной политики».