Тегеран, 20 февраля, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирана провели новые ракетные испытания в рамках трехдневных военных маневров, согласно заявлению представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает 20 февраля Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на агентство Fars.

Vahid alpha Иранские ракеты на выставке в Тегеране

Ракетные испытания прошли в рамках подготовки к военному нападению со стороны «иностранных агрессоров», говорится в заявлении КСИР.

Напомним, в прошедшие выходные на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что военные программы Тегерана и ракетные испытания направлены исключительно на повышение безопасности Ирана и не представляют угрозы для безопасности других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января со стартовой площадки к востоку от Тегерана был осуществлён запуск баллистической ракеты средней дальности. После этих испытаний администрация США ввела новые санкции против Исламской Республики Иран. Санкции представляют собой заморозку активов (если таковые имеются на территории США), запрет на въезд и запрет американским гражданам и компаниям вести дела с теми, кто попал под санкции.