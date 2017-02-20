Ереван, 20 февраля, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Одним из важнейших элементов безопасности Армении является стратегический союз, сформированный Арменией и Россией. Об этом сегодня, 20 февраля, заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС РА.

Пресс-служба президента Армении

По его словам, союз имеет очень богатую историю и традиции, поскольку армянские и российские военные никогда не были на разных сторонах окопов.

Тем не менее, по мнению Саргсяна, никакой союз не может быть основанным только на эмоциях. «Этот союз основан на взаимно чётко осознанных общих интересах и необходимости. Он незаменим для сохранения стабильности в этом регионе. Армения продолжит добросовестно выполнять все свои союзнические обязательства как в рамках армяно-российского союза, так и договора о коллективной безопасности», — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что также в рамках ОДКБ происходят события, действия, выступления, которые не по сердцу армянской стороне, но действие, или выступление, или вообще поведение руководителя какой-либо страны — члена ОДКБ для Армении никогда не могут служить основой говорить о том, что членство Армении в ОДКБ уже утратило необходимость. «Это просто недопустимо», — заявил президент Армении.

При этом, по его словам, Армения одновременно продолжит формировать оживлённую позитивную повестку с организацией Североатлантического альянса и государствами — его членами с целью дельнейшего укрепления международного мира и безопасности.

«Всё это важные факторы для нейтрализации недоброжелательной, если не сказать, враждебной политики нашего другого соседа — Турции», — резюмировал Серж Саргсян.

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В свою очередь глава МИД Армении Эдвард Налбандян, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхам Алиев на полях международного экономического форума в Давосе о том, что Баку ведет с Москвой переговоры о поставках нового вооружения и заинтересован в новейших системах обороны. сказал, что Армении, безусловно, не нравится, что Азербайджан закупает вооружение у России.

«Конечно, нам не может нравиться то, что Азербайджан покупает вооружение у нашего союзника, который прилагает много усилий, в том числе и во взаимодействии с Арменией, в качестве сопредседателя Минской группы, для сохранения мира и стабильности в нашем регионе», — сказал министр в интервью РИА Новости.