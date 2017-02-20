Москва, 20 февраля, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Движения в рублевых парах сегодня, 20 февраля, слишком похожи на коррекционный отскок, чтобы притягивать за уши еще какой-нибудь драйвер. Ослабление российской валюты не ожидалось рынками капитала, а потому произошло быстро и эффективно. Сегодня инвесторы корректируют позиции и стараются составить себе преставление торгов на этой укороченной рабочей неделе, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

«23 февраля будет выходным днем, 24 февраля биржи работают в стандартном режиме, но велика вероятность того, что мало кто все же вернется к серьезным торгам после выходного и перед выходными. Легкий спрос на рублевую ликвидность способен поддержать позиции рубля на этой неделе, но вряд ли эффект от него будет выраженным: исторически налоговые платежи в феврале минимальные, в то время как с накоплениями в рублях у налогоплательщиков, судя по данным ЦБ, все довольно стабильно», — считает эксперт.

«Стоимость нефти в начале новой недели держится в плюсе. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $56,35 (+0,9%). Особенно свежих новостей у сырьевых инвесторов нет. Пятничные данные по расширению численности буровых вышек от Baker Hughes уже учтены в котировках, наблюдения за исполнением договоренностей ОПЕК+ тоже», — отметила Бодрова.

«Сегодня относительно спокойный день с точки зрения статистики. Вечером внимание привлекут только отчеты по еврозоне. Рынки США и Канады закрыты по случаю праздника. Среднесрочно нефть, как приклеенная: и расти не может, и падать не хочет», — высказала свое мнение эксперт.

Российский рубль 20 февраля укрепляется в парах с иностранными валютами, отыгрывая на спокойном внешнем фоне пятничное ослабление. За доллар США сегодня дают 58,02 руб. (-0,6%). Евро стоит 61,60 руб. (-0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на 21 февраля составляют 58,09 руб. за американскую валюту и 61,69 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 46 и 25 копеек соответственно.