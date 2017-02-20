«Нефть, как приклеенная: и расти не может, и падать не хочет»
Москва, 20 февраля, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Движения в рублевых парах сегодня, 20 февраля, слишком похожи на коррекционный отскок, чтобы притягивать за уши еще какой-нибудь драйвер. Ослабление российской валюты не ожидалось рынками капитала, а потому произошло быстро и эффективно. Сегодня инвесторы корректируют позиции и стараются составить себе преставление торгов на этой укороченной рабочей неделе, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
«23 февраля будет выходным днем, 24 февраля биржи работают в стандартном режиме, но велика вероятность того, что мало кто все же вернется к серьезным торгам после выходного и перед выходными. Легкий спрос на рублевую ликвидность способен поддержать позиции рубля на этой неделе, но вряд ли эффект от него будет выраженным: исторически налоговые платежи в феврале минимальные, в то время как с накоплениями в рублях у налогоплательщиков, судя по данным ЦБ, все довольно стабильно», — считает эксперт.
«Стоимость нефти в начале новой недели держится в плюсе. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $56,35 (+0,9%). Особенно свежих новостей у сырьевых инвесторов нет. Пятничные данные по расширению численности буровых вышек от Baker Hughes уже учтены в котировках, наблюдения за исполнением договоренностей ОПЕК+ тоже», — отметила Бодрова.
«Сегодня относительно спокойный день с точки зрения статистики. Вечером внимание привлекут только отчеты по еврозоне. Рынки США и Канады закрыты по случаю праздника. Среднесрочно нефть, как приклеенная: и расти не может, и падать не хочет», — высказала свое мнение эксперт.
Российский рубль 20 февраля укрепляется в парах с иностранными валютами, отыгрывая на спокойном внешнем фоне пятничное ослабление. За доллар США сегодня дают 58,02 руб. (-0,6%). Евро стоит 61,60 руб. (-0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на 21 февраля составляют 58,09 руб. за американскую валюту и 61,69 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 46 и 25 копеек соответственно.