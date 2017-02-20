Санкт-Петербург, 20 февраля, 2017, 16:25 — ИА Регнум. В Петербурге дан старт кампании по проведению референдума о музейной судьбе Исаакиевского собора, храма Спас-на-Крови и Петропавловского собора. Первое заседание инициативной группы состоялось в понедельник, 20 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Isaacy.ru Исаакиевский собор

На заседании группы зарегистрировался 21 участник, включая депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаила Амосова, Бориса Вишневского, Оксану Дмитриеву, Алексея Ковалева, Максима Резника, Сергея Трохманенко. Группа проголосовала за ходатайство о собственной регистрации.

На референдум предлагается вынести всего один вопрос о том, согласны ли петербуржцы, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.

«Мы очень опасаемся, что вслед за Исаакиевским собором начнётся кампания по Петропавловскому собору. Кроме того, есть ещё вопрос по Спасу-на-Крови. Поэтому в вопрос референдума включены три здания», — пояснил Ковалёв.

«Совместное использование с музеями нисколько не мешает религиозной деятельности в этих храмах», — добавил депутат.

Ориентировочно 27 февраля документы об инициировании референдума будут поданы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Окончательное решение о назначении референдума принимает городской парламент, который ранее большинством голосов поддержал передачу Исаакиевского собора в руки РПЦ.

Напомним, 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ уже «решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи собора обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры.

На днях федеральные информационные агентства сообщили со ссылкой на неназванный источник в Кремле, что Полтавченко якобы не согласовывал передачу Исаакия с президентом РФ Владимиром Путиным, и Москва обеспокоена настроениями петербуржцев. При этом патриарх Кирилл назвал передачу собора «знаком примирения народа».