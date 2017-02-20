Ярославль, 20 февраля, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Вклады населения в ярославские банки за год и увеличились на 7,3 млрд рублей до 177,3 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Отделении по Ярославской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

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«Это говорит о том, что заработала сберегательная модель поведения, одна из самых разумных в кризис. Люди не стали богаче, но они стали разумнее делать траты и вкладываются в обеспечение своего будущего» — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением по Ярославской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу Евгений Ефремов.

Это очень большие цифры — доходная часть бюджета области чуть около 55 миллиардов рублей, т. е. ярославцы хранят в банках более трёх годовых бюджетов региона.

Депозиты юридических лиц в прошлом году также показали положительную динамику: их объем на конец 2016 года составил 20,5 млрд рублей против 15,5 млрд рублей годом ранее. Увеличение объема средств на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по итогам года составило 4,3 млрд рублей — на 1 января 2017 года их величина составляет 24,4 млрд рублей.