Москва, 20 февраля, 2017, 16:20 — ИА Регнум. В Сирийской Арабской Республике погибли четверо российских военнослужащих, ранения получили ещё двое. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сообщается, что автомобиль с российскими военными советниками следовал в автоколонне сирийских войск из района аэродрома «Тияс» в направлении города Хомс.

Когда автоколонна преодолела около четырех километров, под автомобилем, в котором следовали российские военные советники, взорвался радиоуправляемый фугас.

По данным российского военного ведомства, погибли четверо российских военнослужащих. Двое российских военнослужащих получили ранения. За жизнь раненых военных борются российские медики.

Напомним, Россия больше года проводит на территории Сирийской Арабской Республики антитеррористическую операцию. Основные боевые задачи выполняют Воздушно-космические силы России, которые наносят авиаудары по целям террористов.

На земле работают силы спецназа, которые осуществляют наведение боевых самолетов на цели. Также российские военнослужащие активно вовлечены в доставку гуманитарной помощи в пострадавшие от войны районы Сирии. В таких районах российские военные медики оказывают местному населению квалифицированную медицинскую помощь.

С момента начала операции в Сирии (30 сентября 2015 года) потери российских войск составили 30 человек и 10 единиц техники.