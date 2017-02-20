Душанбе, 20 февраля, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Из-за схода снежных лавин высотой до 15 метров на трассе «Душанбе — Айни» заблокированы 75 автомобилей, водители и пассажиры эвакуированы, дорога закрыта. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана (КЧС).

Scientif38 Лавина

По данным спасателей, за последние три дня в высокогорных районах страны зафиксирован сход более 80 крупных снежных лавин. Местные жители отмечают, что таких обильных осадков и массового схода снежных масс не наблюдалось уже 20 — 30 лет.

Кроме того, 18 февраля сошедшая лавина накрыла дорожную технику, а также семерых сотрудников автодорожной компании, которые проводили расчистку трассы «Душанбе — Ходжент». Четверых удалось спасти, трое погибли. Их тела были обнаружены только на следующий день.

КЧС напоминает, что в горных районах Таджикистана сохраняется лавиноопасная обстановка, и настоятельно рекомендует населению отказаться от поездок и походов на опасные участки.

Отметим, что по официальным данным, только в январе 2017 года в стране зафиксированы 244 схода снежных масс, унесших жизни 13 человек. Руководство страны обратилось за помощью в ликвидации последствий стихийных бедствий к международным партнерам. Кроме того, президент Эмомали Рахмон распорядился усилить работы по предупреждению последствий схода снега.