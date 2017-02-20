Сыктывкар, 20 февраля, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Всего в минувшем году органами прокуратуры республики проведено 585 проверок соблюдения работодателями требований законодательства в сфере оплаты труда, в ходе которых выявлено более 5 тысяч нарушений закона. По возбужденным прокурорами делам об административных правонарушениях к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ за невыплату заработной платы в установленный срок привлечены 233 работодателя, в том числе один руководитель дисквалифицирован. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Руководители четырех организаций-должников оштрафованы по ст. 13.19 КоАП РФ за непредставление в органы государственной статистики сведений об имеющейся задолженности по оплате труда.

В целях устранения нарушений в интересах работников в суды направлено 2310 заявлений о взыскании заработной платы на сумму свыше 113 млн рублей, работодателям внесено 212 представлений.

По материалам, направленным прокурорами в следственные органы, по фактам длительной невыплаты заработной платы возбуждено 19 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ.

Принятые меры прокурорского реагирования позволили погасить задолженность по выплате заработной платы перед 6300 работниками на сумму более 204 млн рублей.