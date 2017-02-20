Чебоксары, 20 февраля, 2017, 15:53 — ИА Регнум. В Чувашии погода на этой неделе будет ветреной, с осадками в виде мокрого снега и слякотью на дорогах. Виновниками ненастья станут атлантические циклоны, которые один за другим будут проходить через территорию Верхней Волги, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Зима

За два дня, 21−22 февраля, в Чебоксарах может выпасть половина месячной нормы осадков. При этом 21 февраля сохранится сильный юго-западный ветер, его порывы могут достигать 15−20 метров в секунду. Температура воздуха по республике составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В четверг, 23 февраля, погода ненадолго улучшится: осадки прекратятся, утихнет ветер, в небе возможны прояснения. Показания термометров упадут до отметок −2…−7 градусов ниже ноля. На дорогах гололедица.

Но уже в пятницу теплый фронт снова принесет небольшой снег, может подняться метель. Температура воздуха повысится до ноля градусов. А в субботу республика окажется на пути еще одного циклона из Атлантики. Поэтому весь день будет идти мокрый снег, временами сильный. Южный ветер усилится до 8−13 метров в секунду. И всё это при «плюсовых» значениях термометра. По предварительным прогнозам, в воскресенье очередной атмосферный вихрь принесет обильные осадки в Ульяновскую область и Татарию. Чувашию он должен обойти стороной. Поэтому, в целом, погода в этот день ожидается вполне благоприятной: без осадков, с умеренным ветром и температурой воздуха от 2 до 7 градусов мороза.