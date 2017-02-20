Ереван, 20 февраля, 2017, 15:53 — ИА Регнум. То мнение, что мы обречены на неудачу, пока вопрос Карабаха не решён и не ликвидирована блокада, осуществляемая Турцией, — неприемлемо, заявил президент Армении Серж Саргсян сегодня, 20 февраля, на встрече с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС РА.

Пресс-служба президента Армении

«Наши внутренние недостатки не турки и азербайджанцы создают. Недостатки управления нашей страной ничего общего с ними не имеют и они не являются причиной этого», — отметил глава государства.

По его словам, из опыта прежних лет в Армении знают, что Азербайджан в подобных случаях (в предвыборный период в Армении — ИА REGNUM ), обычно, активизирует свои антиармянские действия в международных организациях, иногда также пытается предпринять провокации на передовой. Определённые симптомы подобного поведения с их стороны уже заметны.

«В Азербайджане некоторые имеют иллюзии, будто, сосредоточенная на выборах Армения будет очень занята, следовательно, как они своим коротким умом думают, — уязвима. Именно по этой причине от вас в этот период ожидаю максимальной осторожности.

Уверен, что наши военные, от рядового до самого высокопоставленного офицера, в период предстоящих парламентских выборов будут бдительны и дальновидны, готовы предотвратить любые злоумышленные планы противника», — сказал Серж Саргсян.

Говоря о вопросах региона президент Армении заявил, что в данный момент не видит оснований для какого-либо прорыва в переговорах, которые имеют место в направлении мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха. «В этом случае сохранение равновесия сил между Арменией и Азербайджаном — единственное средство сохранения стабильности и хрупкого мира», — подчеркнул глава Армении.

Официальный Баку, по словам Саргсяна, всё время пытается обвинить армянскую сторону в попытках затягивания сформировавшегося статус-кво.

«Это не соответствует действительности. Хочу всех вас заверить, что мы, действительно, желаем, чтобы проблема решилась, но реальность такова, что азербайджанцы предлагают такие решения, которые для нас неприемлемы, следовательно, по этой причине проблема не решается. Когда они поймут, какое решение может стать реальностью, тогда проблема будет урегулирована. По этой причине Азербайджан постоянно идёт на мелкие и большие провокации, чтобы обострить ситуацию на передовой и таким образом напоминать о себе нам и международному сообществу», — сказал Серж Саргсян.

По его мнению, приёмы этой пропаганды тщетны и обречены на провал.

«Наша позиция следующая: уже утвердившееся перемирие нельзя менять на перемирие, утверждаемое на худших условиях. Мы должны вести переговоры и заложить основы для нормальных контактов между двумя народами и установления мира.

Да, стороны конфликта должны вести переговоры вокруг мира, основанного на прочных, надёжных и подлежащих проверке механизмах. Первым правильным шагом на этом пути могло быть добросовестное выполнение договорённостей, достигнутых в ходе прошлогодних встреч в Вене и Санкт-Петербурге. Однако, к сожалению, руководство Азербайджана не брезгует даже на самом высоком международном уровне принимать на себя обязательства и на следующий день от них оказываться», — подчеркнул глава государства.

При этом он отметил, что перемирие необходимо преобразовать в мир, однако этого никогда не будет в результате односторонних уступок. По словам Сарсгяна, армянская сторона чётко оценивает ситуацию и не ожидает от Азербайджана односторонних уступок, но то же требует, чтобы руководство Азербайджана осознало это простое, вернее, очень простое обстоятельство.

«Следовательно, мы не пожалеем энергии и усилий для обеспечения равновесия сил. Мы не нуждаемся в том, чтобы вступать с Азербайджаном в гонку вооружений. Пусть Азербайджан гонится за своими же притязаниями. Однако мы будем уверенно продолжать формирование таких возможностей, которые обеспечат эффективную организацию обороны, а также способность усиленно противодействовать вероятной агрессии противника», — подчеркнул Саргсян.

«В созданных условиях равновесие сил просто незаменимо для жизнедеятельности двух народов. На основе этого равновесия возможно вести переговоры вокруг примирения. Попытки нарушить имеющееся равновесие сил, просто, чреваты опасностью спровоцировать новые военные действия», — резюмировал президент Армении.

О балансе сил говорил сегодня также глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

«Не Армения угрожает развязать новую войну, не Армения кичится цифрами своего военного бюджета и количеством закупаемого оружия, не Армения нарушает нормы ДОВСЕ. К чему это приводит, мы стали свидетелями в апреле прошлого года… Естественно, что в этих условиях мы вынуждены прилагать все усилия для сохранения баланса сил в регионе и недопущения новых витков эскалации, новой войны», — сказал Налбандян в интервью РИА Новости.