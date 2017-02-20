Махачкала, 20 февраля, 2017, 15:59 — ИА Регнум. В Махачкале смерть 9-летней девочки в результате нападения собак произошла из-за того, что управление жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы ненадлежащим образом исполняло свои обязанности по отлову безнадзорных животных, сообщили ИА REGNUM 20 февраля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

Dineshraj Goomany Собака

По данным ведомства, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». «Выясняются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по установлению виновных должностных лиц и привлечению их к уголовной ответственности. Для установления точной причины гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в СКР.

Корреспондент ИА REGNUM связался по телефону с начальником УЖКХ Махачкалы Гаджимурадом Абдуразаковым, однако тот сразу же положил трубку, сославшись на занятость. Между тем, в пресс-службе администрации ранее сообщали, что в прошлом году был объявлен тендер на отлов бродячих животных, но никто на него не откликнулся.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 февраля в Махачкале 9-летнюю девочку загрызла стая бездомных собак.