Рыбинск, Ярославская область, 20 февраля, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой пересмотреть приговор суда по делу экс-мэра Рыбинска Ярославской области Юрия Ласточкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член Совета Федерации от Ярославской области Анатолий Лисицын.

Rybinsk.ru Юрий Ласточкин

«Я собрал подписи известных людей в нашей области, Рыбинске. Это депутаты, авиационщики, военные, общественные деятели. Мы приложили документы, материалы уголовного дела. Это все отправили на имя уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой», — сказал Анатолий Лисицын.

И вот ответ получен. Татьяна Москалькова написала обращение к председателю Верховного суда.

«Считаю необходимым ходатайствовать перед Вами о пересмотре приговора суда по данному уголовному делу», — пишет уполномоченный по правам человека председателю Верховного Суда РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 сентября 2015 года Рыбинский городской суд приговорил Юрия Ласточкина к лишению свободы на восемь с половиной лет в колонии строгого режима с выплатой штрафа 140 млн рублей и запретом занимать руководящие должности.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Ярославский областной суд оставил приговор, вынесенный Рыбинским городским судом, без изменения.

«Мы обращались с требованием обжаловать решение областного суда в Верховный суд, но судья дал нам отказ и наша жалоба не была передана в коллегию по уголовным делам. Но, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, председатель суда и его заместитель имеют право не согласиться с решением судьи и отправить дело в коллегию по уголовным делам напрямую. Сделает он это или нет — неизвестно, но обращение от уполномоченного по правам человека — это очень серьезно и заставляет надеяться на положительный итог», — сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Юрия Ласточкина Георгий Юдин.