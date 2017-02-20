Киев, 20 февраля, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Депутат украинской парламентской фракции «Радикальной партии» (РПЛ) Андрей Артеменко должен лишиться депутатского мандата, после озвученных предложений сдать Крым в аренду России. Об этом сегодня, 20 февраля, в кулуарах Рады заявил глава РПЛ Олег Ляшко, передает ИА REGNUM.

Олег Мосьондз Олег Ляшко

«Мы территориями не торгуем, ни Крымом, ни Донбассом. Тот, кто не поддерживает нашу политику, не может быть с нами, поэтому я требую от Андрея Артеменко сложить депутатский мандат», — сказал Ляшко.

По его словам, уже сегодня пройдет заседание фракции РПЛ, на которой Артеменко могут исключить из фракции. «Сегодня в 15.00 мы собираем заседание нашей фракции, приглашаем, в том числе и Артеменко на него. Будем обсуждать этот вопрос и рассматривать, в том числе кадровые предложения, вплоть до исключения из фракции. Но я считаю, если человек называет себя политиком, если человек берет на себя смелость предлагать мирные планы, то у него, прежде всего, должна быть не заячья душа. Он не должен держаться за мандат. Наши позиции кардинально расходятся», — подчеркнул Ляшко.

Позже на странице в Facebook Ляшко уточнил, что дискуссии о легализации Крыма и о снятии санкций ради мира являются абсолютно не приемлемыми. По его словам, предложения по сдаче Крыма в аренду «ради «мира» — абсолютно не приемлемы».

Напомним, издание The New York Times сообщило, что народный депутат Андрей Артеменко разработал план по заключению мира между Украиной и Россией и снятию санкций с Москвы. План якобы был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки. «Инициатива предусматривала вывод российских войск с востока Украины и проведение всеукраинского референдума, на который будет вынесен вопрос о сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет». При этом Артеменко предоставил доказательства коррупции президента Украины Петра Порошенко, которые включали названия компаний и номера банковских переводов. По его мнению, это должно помочь сместить Порошенко с поста и привести к власти в Киеве новое правительство, не так враждебно настроенное по отношению к России.

Как сообщало ИА REGNUM, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул занимаемый им пост. Министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно его коммуникаций с российским послом и что он является «потенциально уязвим для шантажа со стороны России». Исполнять его обязанности временно поручено еще одному боевому генералу в отставке — Киту Келлоггу.