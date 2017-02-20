Ляшко обещает наказать депутата за план сдачи Крыма в аренду на 100 лет
Киев, 20 февраля, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Депутат украинской парламентской фракции «Радикальной партии» (РПЛ) Андрей Артеменко должен лишиться депутатского мандата, после озвученных предложений сдать Крым в аренду России. Об этом сегодня, 20 февраля, в кулуарах Рады заявил глава РПЛ Олег Ляшко, передает ИА REGNUM.
«Мы территориями не торгуем, ни Крымом, ни Донбассом. Тот, кто не поддерживает нашу политику, не может быть с нами, поэтому я требую от Андрея Артеменко сложить депутатский мандат», — сказал Ляшко.
По его словам, уже сегодня пройдет заседание фракции РПЛ, на которой Артеменко могут исключить из фракции. «Сегодня в 15.00 мы собираем заседание нашей фракции, приглашаем, в том числе и Артеменко на него. Будем обсуждать этот вопрос и рассматривать, в том числе кадровые предложения, вплоть до исключения из фракции. Но я считаю, если человек называет себя политиком, если человек берет на себя смелость предлагать мирные планы, то у него, прежде всего, должна быть не заячья душа. Он не должен держаться за мандат. Наши позиции кардинально расходятся», — подчеркнул Ляшко.
Позже на странице в Facebook Ляшко уточнил, что дискуссии о легализации Крыма и о снятии санкций ради мира являются абсолютно не приемлемыми. По его словам, предложения по сдаче Крыма в аренду «ради «мира» — абсолютно не приемлемы».
Напомним, издание The New York Times сообщило, что народный депутат Андрей Артеменко разработал план по заключению мира между Украиной и Россией и снятию санкций с Москвы. План якобы был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки. «Инициатива предусматривала вывод российских войск с востока Украины и проведение всеукраинского референдума, на который будет вынесен вопрос о сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет». При этом Артеменко предоставил доказательства коррупции президента Украины Петра Порошенко, которые включали названия компаний и номера банковских переводов. По его мнению, это должно помочь сместить Порошенко с поста и привести к власти в Киеве новое правительство, не так враждебно настроенное по отношению к России.
Как сообщало ИА REGNUM, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул занимаемый им пост. Министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно его коммуникаций с российским послом и что он является «потенциально уязвим для шантажа со стороны России». Исполнять его обязанности временно поручено еще одному боевому генералу в отставке — Киту Келлоггу.