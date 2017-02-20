Киев, 20 февраля, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко обвинил войска ДНР и власти Российской Федерации в «попытке превратить Донбасс в сирийский Алеппо». Об этом президент Порошенко сказал в интервью немецкому изданию Bild вчера, 19 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Глава украинского государства обвинил войска ДНР в преднамеренных артобстрелах жилых кварталов населенных пунктов Донбасса. «У причины того, что минское мирное соглашение не работает, есть имя — Путин (президент РФ Владимир Путин — прим. ИА REGNUM ). Мы в Украине сделали все для мира, изменили законы и придерживались соглашения, но Россия продолжает убийства. Обещания, которые дает правительство России, нарушаются ежедневно. Ситуация в некоторых частях Восточной Украины драматична. У нас есть четкие доказательства того, что «боевики» целенаправленно атакуют мирных жителей. Путин создает там украинское Алеппо», — считает Порошенко.

По его словам, в отношении РФ необходимо ввести новые санкции за эскалацию военных действий в Донбассе. «Пока украинцев бомбят таким варварским способом, никто не будет обсуждать ослабление (санкций — прим. ИА REGNUM ). Совсем наоборот: это скорее поднимает вопрос о том, следует ли их расширить. Это немыслимо, что сейчас Россия официально признает паспорта с «оккупированных территорий». Это самое большое доказательство российского влияния», — считает Порошенко.

Кроме того, сегодня, 20 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами отметил, что указ президента РФ Владимира Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР не нарушает Минские соглашения. «Это, собственно, де-юре выравнивание ситуации для того, чтобы де-факто признать. Потому что по гуманитарным соображениям это необходимо делать — признавать фактические выданные документы», — считает Песков.

По его словам, такая ситуация возникла из-за блокады ДНР и ЛНР со стороны Украины, и люди не могут оформить украинские паспорта и другие документы. «В этой ситуации, исключительно руководствуясь гуманитарными соображениями, президент России подписал такой указ», — пояснил Песков.

«Никакого нарушения международного права здесь нет, никакого нарушения минских договоренностей здесь нет, нет никакого повода для обострения ситуации», — добавил Песков.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что признание Россией паспортов ДНР и ЛНР является якобы доказательством «российской оккупации». При этом Верховная рада и МИД Украины обвинили Кремль в нарушение Минских соглашений. Отметил, что жители из отдельных регионов Донбасса (ДНР и ЛНР) могут свободно оформить любые документы украинского образца (паспорта, справки и др.) в любом населенном пункте, подконтрольном Украине. В настоящее время украинские власти рассматривают возможность выдачи всех необходимых документов жителям ДНР и ЛНР непосредственно на украинских блокпостах в Донбассе, чтобы упростить бюрократический процесс.

Ранее сообщалось, что с 27 января 2017 года в Донбассе резко активизировались боевые действия на Донецком и Мариупольском направлениях. В частности, регулярным артобстрелам подвергаются жилые кварталы Донецка, Ясиноватой (Донетчина, под контролем ДНР) и Авдеевки (под контролем Украины). Из-за этого гибнет мирное население по обе стороны конфликта, разрушается инфраструктура.