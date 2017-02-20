Киев, 20 февраля, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Поступок депутата Верховной рады (Радикальная партия) Андрея Артеменко, направившего в Вашингтон предложение по «улучшению отношений с Россией», в рамках которого предлагалось сдать российский регион Крым в аренду России на срок от 50 до 100 лет, вызвал негодование лидера парламентской фракции Олега Ляшко. Он заявил, что его соратник по партии немедленно должен сдать мандат, передаёт телеканал «112 Украина».

ВАДИМ ЧУПРИНА Олег Ляшко

«Он не должен быть членом фракции Радикальной партии и не имеет права представлять Радикальную партию. То, что произошло, я считаю, что это дискредитация Украины, это дискредитация нашей команды», — сказал Ляшко.

Ляшко пояснил, что если Артеменко настроен на союз с Москвой, должен отказаться от членства в Радикальной партии, поскольку члены этой структуры «дружат только с украинцами».

Ляшко подчеркнул, что возглавляемая им партия отличается тем, что не торгует территориями: ни Крымом, ни Донбассом. Артеменко нужно исключить из фракции.

«Поэтому я требую от Андрея Артеменко сложить депутатский мандат», — сказал он.

Ляшко сравнил политику Артеменко с действиями украинского депутата Надежды Савченко. «Я считаю, что это абсолютно неприемлемо для народного депутата Украины. Это как Савченко №2. Поэтому Андрей Артеменко, если у него есть чувство достоинства, ответственности, если он готов отстаивать свои позиции, а не держаться за мандат, должен его немедленно сложить», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газета New York Times написала, что за неделю до своей отставки советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн получил документ, в котором содержались предложения по снятию антироссийских санкций с Москвы. Украинский депутат Артеменко внёс ряд предложений, в числе которых «сдать Крым в аренду России», чтобы договориться с ней.

Читайте подробнее: Перед отставкой Флинну передали план по снятию санкций с РФ — NYT

Позже депутат Рады подтвердил свою инициативу в интервью украинскому изданию. При этом он пояснил, что у него есть компрометирующая информация о президенте Украины.

Читайте подробнее: Депутат Рады собрал доказательства причастности Порошенко к коррупции — СМИ

В Крыму назвали предложение абсурдным. Так же как и в Кремле.

Читайте подробнее: ‍В Кремле прокомментировали сообщение о «плане» по снятию США санкций с РФ