Рига, 20 февраля, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Нет никаких опасений по поводу того, что Латвия в 2018 году не выделит 2% от внутреннего валового продукта (ВВП) на оборону, заявил министр обороны Раймонд Бергманис, сообщает LETA.

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Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил страны НАТО о том, что Вашингтон ограничит свои обязательства перед альянсом, если они не увеличит свои оборонные расходы. Бергманис, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил, что у него была короткая беседа с Мэттисом, который очень хорошо отзывался о Латвии.

Комментируя заявление Мэттиса, Бергманис сказал, что трактовать его можно по-разному, но в целом это призыв меняться. «Нигде не сказано, что, достигнув 2% от ВВП, на этом нужно остановиться», — сказал министр.

Также Бергманис хотел бы, чтобы Латвия в 2019 году выделила больше 2% от ВВП: «В 2017 году уже есть примеры — Эстония на оборону выделяет уже 2,2% от ВВП, а еще она создала специальный оборонный фонд. В Литве проходит дискуссия о том, что в 2020 году на оборону нужно выделять 2,5% от ВВП».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так, правительство намерено увеличить финансирование военной сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%, что является минимальным требованием со стороны НАТО.

Стоит отметить, что латвийский военный бюджет — один из самых быстро растущих в мире. Так, по сравнению с 2015 годом, в 2016 году оборонный бюджет Латвии был увеличен на 40%, а в 2017 году по сравнению с 2016-м вырастет еще на 22%.