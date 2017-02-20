Тирасполь, 24 февраля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В ходе 411 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 66 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 30 825 человек. Из них победили инфекцию 29 075 человек, из которых в течение последних суток — 39.

Всего с диагнозом COVID-19 в Приднестровье скончались 675 пациентов, в том числе один человек за последние сутки. Это была 69-летняя женщина. Сообщается, что у нее был ряд сопутствующих заболеваний.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 176 исследований и выявили 23 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими в тот день врачи признали 31 человека.

Стоит отметить, что в ПМР до 1 апреля введены карантинные ограничения. В республике действует масочный режим, жителям предписано соблюдать социальную дистанцию. Также введены ограничения при пересечении границы Приднестровья.