Тбилиси, 20 февраля, 2017, 15:21 — ИА Регнум. В Тбилиси 19 февраля прошла, наверное, самая масштабная за последнее время акция протеста, участники которой выразили поддержку телекомпании «Рустави-2». Акция в очередной раз подтвердила — свободе слова в Грузии нет границ. Эта свобода, выразилась, в частности, в тех плакатах, которые держали демонстранты, и в скандируемых ими лозунгах. Звучали призывы «Иванишвили в тюрьму», на плакатах с портретом разъяренного Иванишвили красовались надписи Big brother is watching you. Нет границ еще и потому, что само понятие свободы слова участники этой акции интерпретировали по-своему, — как выражение поддержки телекомпании — рупору конкретной политической партии — Единого национального движения, той самой партии, которая, казалось бы, в 2012 году формально уступила власть, но в действительности держала и продолжает держать в своих руках определенные управляющие рычаги и определять направление политики правительства и тематику дискуссий на политической арене страны.

Http://rustavi2.com Логотип телекомпании «Рустави-2»

Телекомпания, которая на протяжении всех девяти, точнее почти десяти лет правления Михаила Саакашвили яро поддерживала политику его правительства и продолжает проводить линию ЕНД до сих пор, в грузинском обществе почему-то стала символом независимой телекомпании, и 19 февраля оказать поддержку этой телекомпании на улицы и площади Тбилиси вышли не только лидеры и активисты этой партии — бывшие, нынешние, партнерские и сочувствующие, но и те, кто в свое время попал под горячую руку Михаила Саакашвили и стал объектом преследований со стороны его правительства. Журналисты большинства грузинских СМИ выразили поддержку коллегам-журналистам телекомпании «Рустави-2», которую, по заявлению руководства телекомпании, правительство Иванишвили хочет отобрать у нынешних владельцев (формально — это конкретные лица, а фактически, судя по проводимой телекомпанией редакционной политике, — бывшая власть, точнее ЕНД) и прибрать к рукам.

«Хотя моих журналистов и побили в свое время на акции 7 ноября, и я тогда это осуждал, как осуждал погром в телекомпании «Имеди», устроенный Саакашвили, так и сейчас я осуждаю нынешнее правительство и поддерживаю «Рустави-2» и свободу слова», — заявил редактор одного из грузинских СМИ, объясняя причину своего выхода на проспект Руставели.

Защитой свободы слова объясняют свое участие в акции и другие журналисты, общественные деятели, политики, артисты, музыканты.

За несколько дней до этой акции телекомпания «Рустави-2» собственным решением прекратила вещание в «знак протеста против незаконных действий властей», но возобновила его с 15:00 часов 19 февраля трансляцией акции протеста.

Хотя решение о прекращении эфира приняло руководство телеканала, ведущие на акции протеста подчеркивали, что сделала это «государственная машина».

«Государственная машина очень сильна», — воззвал на акции к своим сторонникам заместитель гендиректора «Рустави-2» Заал Удумашвили и подчеркнул, что народ сегодня продемонстрировал свою силу и показал властям, что насовсем остановить вещание телекомпании им никто не позволит.

«Мы требуем свободы слова и демократии», — заявляли все выступавшие на акции, слова которых собравшиеся сопровождали криками, свистом и скандированием слов поддержки «Рустави-2».

Следует отметить, что проведению этой акции никто не мешал. Ее организаторы свободно получили соответствующее разрешение, патрульная полиция обеспечила свободное пространство — перекрыла движение по проспекту Руставели и направила городской транспорт по периферийным улочкам.

Тем не менее, все кричали о притеснении «свободной телекомпании» и готовящемся в Верховном суде решении о лишении владельцев права на собственность в этой телекомпании.

«Сегодня решается не только судьба нашей телекомпании, сегодня решается судьба всей страны, так как европейский выбор определяется прежде всего уровнем демократии, который без свободы слова и СМИ невообразим», — пояснила соратникам и сторонникам по борьбе ведущая программы «Курьер» Диана Джоджуа.

Получается, что телекомпания «Рустави-2» уже второй раз на протяжении истории своего существования определяет судьбу и будущее своей страны — Грузии. Первый раз она сделала это в период «революции роз», когда во многом ее вещание способствовало нарастанию в стране протестного заряда и перерастанию его в мятежно-революционные процессы, которые и привели к свержению правительства Шеварднадзе и приходу к власти тройки Жвания-Саакашвили-Бурджанадзе.

Много самых разных по форме, но одинаковых по содержанию заявлений и призывов прозвучало на митинге у здания парламента, на проспекте Руставели. Том самом месте, где 7 ноября 2007 года правительство Саакашвили с применением жестоких мер, дубинок и слезоточивого газа разогнало акцию протеста тогдашней оппозиции, затем продолжив разгон митингов в других кварталах столицы и увенчав этот день погромом в телекомпании «Имеди». Хотя грузинские СМИ и тогда попытались выразить некоторый протест, но прозвучал он, в общем слабо и неубедительно, без резких и грубых обвинений в адрес властей. Телекомпания «Рустави-2» в этой ситуации отличалась от остальных коллег своей безукоризненной линией поддержки действий властей, более того, находила им оправдания за рубежом — демонстрируя в своем эфире кадры разгона акций оппозиции во Франции, США, других «развитых странах». Об ограничении свободы слова в тот период громко говорили лишь представители оппозиции, голос которых до западных партнеров доносился очень слабо. В итоге были сделаны лишь заявления о «превышении силы» со стороны правительства при разгоне митингов. На этом же месте в ночь на 26 мая 2011 года не менее жестоко была разогнана еще одна акция оппозиции. И опять речь шла лишь о «превышении силы».

Сегодня голос оппозиции, точнее «Единого национального движения» на Западе слышат очень ясно и четко, и хотя нынешние власти действий своих предшественников не повторяют и к телекомпании «Рустави-2» методов, примененных Саакашвили к телекомпании «Имеди», не применяют, западные партнеры расценивают ситуацию вокруг «Рустави-2» как нарушение свободы слова и СМИ и призывают правительство Грузии соблюдать верховенство закона.

То число участников акции, которое собралось на проспекте Руставели в минувшее воскресенье, в очередной раз подтвердило способность соратников Михаила Саакашвили и телекомпании «Рустави-2» мобилизовывать нужное количество людей в нужном месте и в нужное время. Конечно, много можно спорить о том, много было в тот день людей на проспекте Руставели или мало, 15 тысяч было там или 30, но факт остается фактом, народ пришел.

Заявка, сделанная телекомпанией и ее сторонниками в очередной раз 19 февраля, пока никого в правительстве Грузии не насторожила. Во всяком случае, особо тревожных комментариев со стороны представителей власти не прозвучало.

По мнению некоторых оппозиционных как властям Грузии, так и ЕНД политиков, телекомпания «Рустави-2» 19 февраля в очередной раз продемонстрировала, что вполне может устроить новую революцию.

Возможно, эта акция косвенно повлияет на проходящий в Верховном суде Грузии процесс, и рассмотрение дела телекомпании «Рустави-2» в высшей судебной инстанции затянется на неопределенный период… Но что даст властям выигранное время? И как будут развиваться события в случае, если суд «не учтет требование» участников акции и вынесет решение в пользу бывших владельцев телекомпании «Рустави-2»? Телекомпания, точнее, ее идейные наставники и определители ее политики ясно показали — их много и останавливаться они не намерены.