Симферополь, 20 февраля, 2017, 15:14 — ИА Регнум. В Крыму создана рабочая группа для изучения деятельности Ливадийского дворцово-паркового музея-заповедника, который подозревают в «фактах ненадлежащего использования». Об этом говорится в распоряжении главы Крыма Сергея Аксёнова, опубликованном на портале правительства Крыма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ливадийский-дворец.рф Ливадийский дворец

«Создать рабочую группу по изучению и анализу фактов ненадлежащего функционирования государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник». Министерству культуры РК совместно с ГБУ «Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник» предоставить рабочей группе необходимые материалы для изучения и анализа фактов ненадлежащего функционирования», — говорится в распоряжении.

Возглавит рабочую группу заместитель начальника главного управления по организационным вопросам аппарата Совмина Крыма Константин Шулежко.

Как пояснила крымским СМИ директор музея-заповедника Лариса Декушева, «фактами ненадлежащего использования» в Совмине назвали отсутствие в музее отопления. Чтобы поддерживать нормальную температуру, в Ливадийском дворце используют специальные кондиционеры, что очень дорого для музея и не экономно с точки зрения расходования электроэнергии.