Вашингтон, 20 февраля, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен искать «пути» для достижения общей базы с Российской Федерацией. Об этом, как передает RT, сообщил вице-президент США Майкл Пенс.

Chinhkhiviet.net Майкл Пенс

«Мы (власти США) будем искать пути для достижения общей базы с Россией, которые, как считает Трамп, можно найти», — сказал политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля вице-президент США Майкл Пенс в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Российская Федерация должна нести ответственность за свои «действия» на Украине.

«Мы должны сделать так, чтобы Россия несла ответственность, и требовать выполнения Минских соглашений, чтобы уровень насилия на востоке Украины снижался», — заявил тогда он.

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