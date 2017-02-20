Дублин, 20 февраля, 2017, 15:10 — ИА Регнум. В Ирландии власти графства Корк написали обращение в Национальный музей военного ремесла в Челси (Великобритания) с требованием отдать им скелет коня Наполеона Маренго, пишет The Telegraph.

Eveningecho.ie Скелет коня Наполеона Маренго

По данным властей графства, лошадь вырастили в Ирландии, она была продана на ярмарке в деревне Баттевэнт в конюшни французского императора. Власти заявили, что скелет лошади привлечет в Ирландии больше внимания туристов, чем в Великобритании.

Кроме того, скелет коня стал бы началом новой экспозиции в городе с населением около 2 тыс. человек. Сомнений в том, что Маренго вырос в Ирландии, у историков графства нет.

На коне по кличке Маренго Наполеон был в битвах при Аустерлице, Йене и Ваграме. Маренго — жеребец арабской породы, белой масти. На нем верхом Наполеон изображен на многих портретах.

По мнению ряда историков, конь родился в Египте и получил его Наполеон во время египетского похода 1798−1801 годов. Наполеон бросил Маренго после битвы при Ватерлоо. Коня, который был до этого восемь раз ранен в различных боях, доставили в Великобританию в качестве трофея.

Умерло животное в возрасте 38 лет в 1831 году, его кости хранятся в Лондонском национальном музее армии.