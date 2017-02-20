Симферополь, 20 февраля, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Направленное в Вашингтон предложение украинского депутата Андрея Артеменко об «улучшении отношений между Киевом и Москвой», в котором в частотности, говорится о возможном референдуме по сдаче Крыма России в аренду на срок 50−100 лет, совершенно нелепо. Оно столь же абсурдно как предложение сдавать в аренду чужое имущество или, например, Луну. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, передают Вести.

Петр Кончаловский. Крым. Алупка. 1916

Комментируя предложение украинского депутат, Мурадов обратил внимание на то, что Киев не оригинален в своих смехотворных инициативах. В истории встречались нелепые предложения.

«Одни пытались сдать в аренду или продать имущество своего соседа, другие собирали деньги на ремонт провала», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газета New York Times написала, что за неделю до своей отставки советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн получил документ, в котором содержались предложения по снятию антироссийских санкций с Москвы. Автор документа — украинский депутат от Радикальной партии Артеменко.

Чтобы «примирить» Россию и Украину, депутат Рады предлагал ряд действий. От Москвы он ожидает, чтобы «российские войска» «покинули» зону боевых действий в Донбассе. Кроме того, он предложил провести референдум по поводу возможности сдать Крым в аренду России.

Читайте ранее в этом сюжете: Перед отставкой Флинну передали план по снятию санкций с РФ — NYT

В Кремле заявили, что ничего не знают о планах Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о инициативе украинского парламентария.