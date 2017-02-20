Москва, 20 февраля, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Первые в этом году подснежники расцвели на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Об этом 20 февраля сообщают в пресс-службе учреждения.

Hans Подснежники

Цветы, которых считают предвестниками наступающей весны, обнаружил директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, поясняет пресс-секретарь сада Ольга Архипова. Ретеюм направлялся в оранжерейный комплекс, чтобы покормить кусочками манго игуану Ириску, и заметил подснежники в Теневом саду, неподалеку от главного входа.

По словам Архиповой, в 2014 году подснежники расцвели в саду аномально рано — 13 января. В прошлом году весенние цветы впервые распустились 13 февраля, а в 2015 году — 14 февраля.

«В ближайшее время подснежники также расцветут на участке с папоротниками. Призываем наших дорогих посетителей начать активную фотоохоту и делиться снимками первоцветов в социальных сетях», — отмечает сам Алексей Ретеюм.