Бишкек, 20 февраля, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Правительство Киргизии направило турецкой стороне официальное письмо с требованием возместить 195 млн сомов (162,5 млн рублей) материального ущерба, нанесенного в результате крушения Boeing-747 в поселке Дачи СУ. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев сегодня, 20 февраля, в ходе встречи с жителями этого населенного пункта, пишет пресс-служба Кабинета министров.

Самолёт Boeing-747

«Турецкая сторона изначально готова предоставить необходимую помощь и изучить наше письмо. Кроме того, они готовы взять на себя материальные расходы, связанные с обучением двух детей, оставшихся без попечения родителей с одобрения их ближайших родственников», — сказал он.

Отвечая на вопрос об обеспечении жильем граждан, чьи дома были разрушены турецким авиалайнером, высокопоставленный киргизский чиновник сообщил о том, что «на сегодня это является одной из первостепенных задач, которую правительство обязано и должно решить».

«Правительственная комиссия, созданная для изучения причин авиационной катастрофы самолета «Боинг-747», приехала специально для передачи гуманитарной помощи, собранной от киргизстанцев. Ранее первым этапом пострадавшим и родственникам погибших была передана гуманитарная помощь в виде предметов первой необходимости и продуктов питания», — добавил он.

Подводя итог, Мухамметкалый Абулгазиев отметил, что на специальный счет МЧС Киргизии, открытый для перечисления средств в помощь жертвам авиакатастрофы, уже поступило более 91 млн сомов (свыше 75,8 млн рублей), а также призвал жителей пострадавшего поселка не идти на поводу у тех, кто предлагает им свои юридические услуги для того, чтобы добиться выплаты полагающихся компенсаций, подчеркнув при этом, что государство само решит этот вопрос.

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года грузовой самолет Boeing-747 турецкой компании «ACT Airlines» при заходе на посадку в аэропорт «Манас» рухнул на поселок Дачи СУ в пригороде столицы Киргизии. В результате авиакатастрофы погибли четыре члена экипажа этого авиасудна и 35 местных жителей, 23 жилых дома были разрушены.