Ярославль, 20 февраля, 2017, 14:49 — ИА Регнум. В Ярославле железнодорожный вокзал оборудуют информационными стендами для туристов, рассказывающими о достопримечательностях города и области. Проект «Вокзал — лицо города» приурочен к 50-летию маршрута «Золотое кольцо России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Szd.rzd.ru Вокзал «Ярославль Главный»

Проект реализуется Правительством Ярославской области и Северной железной дорогой. Пилотным вокзал Ярославль-Главный.

«Мы планируем разделить два здания вокзала на пять зон и в них разметим рекламно-информационные щиты, которые бы рассказывали о туристическом потенциале области. Так же мы планируем поставить там терминалы. На них можно будет оплатить услуги туроператоров, получить информацию о том, что интересного можно в области посмотреть. Но основной упор делаем на полиграфию. Сейчас разрабатываем дизайн-проект, который потом обсудим с экспертами, СЖД. Ориентировочно все должно быть готово к июню этого года. Бюджет проекта — чуть более одного миллиона рублей» — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте туризма Ярославской области.

Кроме того, территорию и помещения вокзала предполагается адаптировать для проведения культурных и просветительских мероприятий. Власти региона надеются, что их опыт может быть использован в других городах маршрута «Золотое кольцо России» для создания единого информационного пространства.