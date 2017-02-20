Москва, 20 февраля, 2017, 14:47 — ИА Регнум. В Москве в рамках серии рабочих совещаний состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром образования и науки Ольгой Васильевой. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Темой беседы стала текущая ситуация в научной сфере, а также вопросы поддержки молодых ученых. По словам Васильевой, российская наука молодеет — так, до 2014 года молодые специалисты уходили из сферы исследований, однако потом наступил перелом — молодежь пошла в науку.

Как пояснила министр, это происходит благодаря господдержке — первому, так называемому «посевному» гранту, а также системе крупных грантов и тому обстоятельству, что во главе лабораторий стоят российские специалисты, вернувшиеся из-за рубежа.

«На сегодняшний день мы имеем уже 100 организаций, организаций бизнеса, которые готовы с нами работать. Это не только самые крупные, которые всегда нас поддерживали («Росатом», «Роскосмос»), но и мелкие организации, которые интересныдля молодых учёных», — также отметила Васильева.

Ранее рабочую встречу Путина с главой Минобрнауки анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал журналистам, что в понедельник, 20 февраля, Путин проведет ряд рутинных совещаний в Кремле и публичные заседания. В том числе — встретится с ректором Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимиром Мау.

Песков добавил, что публичная встреча главы государства и Владимира Мау состоится в Ново-Огарево во второй половине дня. Встреча должна была состояться примерно двумя неделями раньше, однако была отложена по причине перегрузки рабочего графика президента.

Представитель Кремля напомнил, что РАНХиГС является одним из крупнейших учебных и научных заведений. При этом глава государства уделяет большое внимание развитию вуза и держит этот вопрос под своим контролем.