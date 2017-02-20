Губернатор Полтавченко ушел в отпуск на фоне страстей вокруг Исаакия
Санкт-Петербург, 20 февраля, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко ушел в отпуск с 20 февраля. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов в своем микроблоге.
«Губернатор Санкт-Петербурга с сегодняшнего дня и до 6 марта находится в плановом ежегодном отпуске», — написал Кибитов.
Исполняющим обязанности главы города на время отпуска Полтавченко назначен руководитель администрации губернатора, вице-губернатор Александр Говорунов.
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Напомним, 17 февраля со ссылкой на близкий к Кремлю источник СМИ сообщили о том, что губернатор Санкт-Петербурга не согласовывал с президентом России решение о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Это решение вызвало массовые протесты в Петербурге, а также выступления в поддержку передачи собора. Федеральный центр теперь вынужден думать о том, как решить эту конфликтную ситуацию. В Смольном отказались комментировать анонимную информацию от источника.
Политологи считают, что история с Исаакиевским собором может окончиться досрочной отставкой губернатора Санкт-Петербурга, на которого федеральный центр возложит ответственность за последствия решения по Исаакиевскому собору.
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