Санкт-Петербург, 20 февраля, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко ушел в отпуск с 20 февраля. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов в своем микроблоге.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

«Губернатор Санкт-Петербурга с сегодняшнего дня и до 6 марта находится в плановом ежегодном отпуске», — написал Кибитов.

Исполняющим обязанности главы города на время отпуска Полтавченко назначен руководитель администрации губернатора, вице-губернатор Александр Говорунов.

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Напомним, 17 февраля со ссылкой на близкий к Кремлю источник СМИ сообщили о том, что губернатор Санкт-Петербурга не согласовывал с президентом России решение о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Это решение вызвало массовые протесты в Петербурге, а также выступления в поддержку передачи собора. Федеральный центр теперь вынужден думать о том, как решить эту конфликтную ситуацию. В Смольном отказались комментировать анонимную информацию от источника.

Политологи считают, что история с Исаакиевским собором может окончиться досрочной отставкой губернатора Санкт-Петербурга, на которого федеральный центр возложит ответственность за последствия решения по Исаакиевскому собору.

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