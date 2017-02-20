Орск, Оренбургская область, 20 февраля, 2017, 14:45 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области девятилетний мальчик, которого кондуктор выгнала из-за отсутствия денег из трамвая, опознал работницу по фотографии. Однако разбирательства не последовало. Как сообщает портал orsk.ru, женщина, не дожидаясь процедуры, сама написала заявление об увольнении и покинула предприятие.

Tumenpro.ru Кондуктор автобуса

В МУП «Орскгортранс» школьнику вручили проездной до конца месяца. Конфликт разрешился. После инцидента на предприятии с кондукторами провели инструктаж о недопустимости подобных ситуаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьник потерял деньги и был не в состоянии оплатить проезд. В этом он признался кондуктору трамвая, когда зашел в салон. Однако понимания мальчик не нашел. Женщина выгнала его на мороз. Ребенку пришлось 10 остановок идти пешком до дома, по пути забегая в магазины, чтобы согреться. Путь занял полтора часа.