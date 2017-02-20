Москва, 20 февраля, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Банк России для предупреждении банкротства кредитных учреждений назначил временные администрации в два российских банка, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Так, временные администрации назначены в ПАО «Тимер Банк» и АО «Банк «Советский».

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банками приостановлены.

Первоочередной задачей временных администраций является проведение обследования финансового положения «Тимер Банк» и банка «Советский».

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